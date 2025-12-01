Martínez Bravo señala la "crisis de la vivienda" en el 60% de casos de sinhogarismo en Catalunya

La consellera de Derechos Sociales e Inlcusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en la presentación del informe este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inlcusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado que el 60% de personas en situación de sinhogarismo en Catalunya lo están por causas relacionadas con la "crisis de la vivienda", y defiende acompañar a los entes locales para ofrecer un abordaje coordinado.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en referencia a los datos del segundo informe del Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS), que se ha presentado este lunes en un acto en Barcelona, donde ha asegurado que el sinhogarismo es la "cara más cruda y dura de la crisis de la vivienda", y al que también ha asistido el secretario general del departamento, Raúl Moreno.

Martínez Bravo ha insistido en que la mayoría de las personas en situación de sinhogarismo es debido a los desahucios o por la pérdida de una vivienda, y reivindica la necesidad de "abrir una nueva etapa en el abordaje del sinhogargismo, apoyando y acompañando a los entes locales", ya que recuerda que se trata de una competencia municipal.

"Una persona en situación de sinhogarismo representa una crisis humana, una vulneración de derechos humanos y una falta de cobertura de las necesidades más básicas que una persona puede tener. No nos puede dejar ajenos, es una realidad que nos interpela a todos, sea de quien sea la competencia, y tenemos que dar una respuesta coordinada", añade.

CAUSAS Y TRAYECTORIAS

El informe señala que el sinhogarismo es principalmente un fenómeno de origen residencial: el 32% de los casos se originan por desahucios, el 16% por la no renovación del contrato de alquiler y el 14% por no poder asumir el alquiler.

En total, más del 60% de las situaciones tienen causas habitacionales y las trayectorias "muchas veces son largas y acumulativas": el 44% lleva más de tres años sin una vivienda propia y más d ella mitad no tiene una red familiar o comunitaria.

Por lo que respecta al perfil de estas personas, el 58% son hombres, pero las mujeres han pasado del 12% al 42% "en una década"; el 78% tiene nacionalidad española (el 46%) o europea (32%); y el 62% de personas en esta situación vive en centros, el 24% en pisos sociales y el 12% en el espacio público.

La vocal del grupo, Libertad González, quien es profesora de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha considerado que para reducir el sinhogarismo hay que impulsar un censo de personas en esta situación y la unificación de datos; mejorar la coordinación de los servicios a escala territorial; y "actuar antes" de la pérdida de la vivienda.

El presidente de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, ha apostado por crear "espacios de relación", como los centros de día, para estas personas, donde puedan tener servicios --como consignas, asesoramiento legal o seguimiento de tratamientos--, así como poder crear vínculo con un profesional, que "se convierte en una persona significativa, que le pueda asesorar y ayudar".

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones del informe, destaca la creación de una Oficina Autonómica para la Coordinación del Sinhogarismo, que sería un órgano encargado de coordinar datos, definir estándares comunes, articular la intervención ente departamentos y gestionar una bolsa de vivienda específica para personas sin hogar, garantizando el acompañamiento socioeducativo y sanitario personalizado.

Se plantea la implantación de un dispositivo de 24 horas 'No segona nit al ras', un modelo de intervención inmediata que activa equipos territoriales de respuesta rápida y plazas de acogida urgente ahora "evitar que ninguna persona que duerma por primeva vez en la calle pase una segunda noche", especialmente en el caso de familias con niños o personas que provienen de hospitales.

También se propone reforzar y extender territorialmente los centros de baja exigencia --ampliarlos más allá del Área Metropolitana de Barcelona y garantizar servicios de 24 horas con espacios dignos--; mejorar e integrar las prestaciones de vivienda; y la prevención "reforzada" de los desahucios, con un modelo que combine asistencia legal gratuita, mediación, asesoramiento y ayudas.

El informe apuesta por crear "pasarelas residenciales para salidas de instituciones", con protocolos específicos y alojamientos transicionales para personas que salen, por ejemplo, de la cárcel o centros de menores y hospitales; así como un sistema integrado de datos y censo anual, que permita una metodología armonizada entre administraciones y mejora el seguimiento del fenómeno.

Martínez Bravo ha asegurado que gran parte de las recomendaciones se trasladarán a la proposición de ley sobre el sinhogarismo que se está tramitando en el Parlament, como disponer de los datos necesarios para elaborar políticas, o la creación de una oficina autonómica, que ha asegurado que es una buena propuesta: "Lo estudiaremos".