Más de 100.000 personas visitan los Magic Days de Casa Seat hasta este lunes

Los Magic Days de Casa Seat, - CASA SEAY

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 personas han visitado los Magic Days de Casa Seat desde el pasado 21 de noviembre y hasta este lunes, informa el espacio en un comunicado.

Hasta el momento, 31 escuelas y siete fundaciones se han sumado a la iniciativa, lo que ha permitido que más de 2.000 niños puedan visitar el espacio.

Casa Seat ha señalado que "el espíritu navideño seguirá presente" hasta el próximo 5 de enero con un recorrido que comienza en la Magic Station, sigue a bordo del Magic Express, atravesando el Polo Norte Mágico, y culmina en el Portal de los Talleres Mágicos.

Hasta este miércoles, Casa Seat cuenta con la presencia de Papá Noel para que los niños puedan pedir sus regalos de Navidad, y a partir del 27 de diciembre será el turno de los Reyes Magos.

Además, los Magic Days incluyen iniciativas como el Sábado Eléctrico Mágico, la Magic Cupra Running Tribe o ha sido punto de donación oficial de La Marató de 3Cat a través de la Fundación Seat Cupra.