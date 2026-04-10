Más de 13.000 personas se examinarán del nivel C2 de catalán este sábado

Archivo - Examen en una foto de archivo de Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.068 personas realizarán este sábado la prueba escrita para obtener el certificado de nivel superior de catalán (C2), que corresponde al sexto nivel del Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR) del Consejo de Europa.

El examen consta de 3 áreas, incluyendo comprensión lectora y expresión escrita --3 horas, 57% de la nota--, uso de la lengua --45 minutos, 16% de la nota-- y comprensión lectora y expresión oral --40 minutos, 27% de la nota--, informa la Conselleria de Política Lingüística en un comunicado de este viernes.

Para superar la prueba es necesario obtener un mínimo de 60 puntos sobre 100, con una calificación de 'apto' o 'no apto', y los resultados se publicarán el 2 de septiembre.

El nivel C2 es un requisito habitual para acceder a determinadas plazas de la administración pública que implican tareas técnicas de responsabilidad, así como para acceder a los cuerpos docentes.

Las sedes se distribuyen en 14 localidades: Barcelona, Granollers, Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vic y Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Girona; Lleida, y Tarragona, Reus y Tortosa (Tarragona).