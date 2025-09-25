Más de 23.000 personas visitan la exposición interactiva 'Simbiòpolis' de la MWCapital

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.000 personas han visitado la exposición interactiva 'Simbiòpolis' de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, que se ha realizado en el Palau Robert de Barcelona entre el 13 de junio y el 24 de septiembre, informa en un comunicado este jueves.

La muestra ha permitido acercar a todo tipo de públicos las experiencias tecnológicas que se presentaron en la última edición del Mobile World Congress (MWC), centradas en cómo tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica o la supercomputación se integran en el día a día de las personas.

Las experiencias están basadas en tecnologías que se han desarrollado o se están implantando en Barcelona, fruto de la colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, CaixaBank, EIT Urban Mobility y Vueling.