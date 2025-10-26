Más de 41.000 alumnos se inscriben en los cursos de catalán del CPNL

Oferta de cursos del Consell Per a la Normalització Llingüística - CONSELLERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 41.000 alumnos se han inscrito en los cursos de catalán que ofrece el Consorci per a la Normalització Llingüística (CPNL), que ha cerrado el proceso de inscripciones del primer trimestre con una oferta de 43.000 plazas en 1.900 cursos de catalán disponibles.

La oferta de plazas ha crecido un 15% y la de cursos un 17%, fruto de la aplicación del plan de choque de enseñanza del catalán impulsado por la conselleria de Política Lingüística, informa en un comunicado este domingo.

Así, se ha ampliado la oferta de cursos a 27 nuevas poblaciones y 8 centros de nomalización lingüística han abierto nuevos puntos de atención en su ámbito territorial y, además, se han contratado 63 nuevos profesores y se han convertido 131 jornadas parciales en jornadas completas.

La oferta de cursos ha crecido en todos los niveles y modalidades, especialmente en los niveles A1 y A2, potenciando la formación presencial y la franja horaria de tarde y noche que suele ser la más solicitada.

CAMBIOS EN LA INSCRIPCIÓN

La inscripción para los cursos del primer trimestre ha contado con algunos cambios para hacer más eficiente el proceso, para lo que se han ampliado los días hábiles para inscribirse y se han reservado algunos para los cursos con más demanda, lo que según la conselleria ha reducido los tiempos de espera.

También se han aplicado mejoras en la aplicación informática para hacer la matrícula, implementando un sistema dinámico que regula el número de usuarios simultáneos con acceso a la aplicación.

Por otra parte, la atención presencial se ha reforzado con la contratación de 47 personas en 31 puntos de atención y se ha habilitado el teléfono 012 para resolver dudas.