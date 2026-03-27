Más del 50% de empresarios y autónomos en Catalunya tiene 'burnout' elevado, según Fundación Pimec

Imagen de la jornada de debate 'De l'estrès al burnout. Part I:Autònoms'. - PIMEC

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los empresarios y personas autónomas presentan síntomas de 'burnout' elevado en Catalunya, un estado de fatiga físico y mental que impacta directamente en la salud de las personas y, en consecuencia, en los resultados de sus negocios, informa la Fundación Pimec este viernes en un comunicado.

En concreto, los datos del test de cribado creado por el Institut de Recerca de l'Hospital del Mar e impulsado por la fundación apuntan a que un 52% de los empresarios y autónomos presentan este nivel elevado, junto al 21% y 23% que presentan un nivel de 'burnout' moderado o ligero, y frente al sólo 4% que no muestra ninguno.

La entidad ha presentado los datos en el marco de la mesa de debate 'De l'estrès al burnout. Part I:Autònoms', durante la cual el presidente de la Fundación Pimec, Josep González, ha destacado que "dirigir una empresa comporta una responsabilidad constante y presión sostenida que puede derivar en un estado de agotamiento físico, mental y emocional".

"No es un lujo, sino una necesidad para garantizar la salud de la empresa", ha detallado González, que ha relacionado este cansancio con consecuencias directas sobre la toma de decisiones y el rendimiento empresarial.

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, por su parte, ha subrayado que si esta situación se mantiene en el tiempo acaba por generar un círculo vicioso: "Hace falta entender que la salud emocional no es solo una cuestión individual, sino una condición necesaria para la sostenibilidad del proyecto empresarial".