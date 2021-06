Mas-Colell (BIST) pide invertir en salud los fondos europeos: "Depende de nosotros"

El exconseller de Economía y presidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Andreu Mas-Colell, este jueves en la XXXVI Reunión Anual del Cercle d'Economia

El exconseller de Economía y presidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Andreu Mas-Colell, este jueves en la XXXVI Reunión Anual del Cercle d'Economia - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Asegura que España no tiene vacuna propia por falta de recursos: "El talento lo tenemos"

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) y exconseller de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha llamado este jueves a invertir en salud los fondos europeos: "Depende de nosotros, porque Europa no lo impone".

Lo ha dicho en una mesa redonda durante la XXXVI Reunión Anual del Cercle d'Economia en Barcelona, junto al presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Agbar, Ángel Simón, y la ceo de ciberseguridad y cloud de Telefónica, Maria Jesús Almazor, presentados por el presidente de KPMG, Hilario Albarracín.

Mas-Colell ha explicado que el sector salud podría ser un motor de la recuperación y transformación, y que lo sea depende de decisiones propias, y también ha dicho que los recursos que se dedican a Ssalud deben ser del 1% del PIB español adicional: "Esto nos situaría en la media europea antes de la pandemia".

Ha vaticinado que en los próximos años se verán dinamismos y recursos adicionales en la salud, aunque ello no implica la transformación de la misma, porque ahí entran los activos que hacen del sistema de salud español un buen sistema, como hospitales con excelentes reputación, una atención primaria que funciona y niveles muy altos de investigación médica y salud.

"No tengáis dudas de que, si no tenemos una vacuna española, es por los pocos recursos disponibles; el talento lo tenemos. Si los recursos adicionales se dedican a la investigación, a potenciar lo que funciona bien, y no a repartir sin criterio, el resultado puede ser espectacular", ha asegurado.

Para él, todo radica en una decisión propia, porque existe la base para dar un salto que ponga a España en primera línea, y ha añadido: "La CE puede promover una Europa más productiva, pero lógicamente no puede proponer una Europa en que todos su miembros estén encima de la media".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Preguntado por la colaboración público-privada, ha dicho que es fundamentales en muchos ámbitos, también en la salud, y ha dicho que para que funcione bien se necesita la confianza: "Y ahí tenemos problemas que se están agudizando".

"Vamos para atrás cuando deberíamos de ir hacia delante", y ha lamentado la creciente tendencia de la desconfianza hacia el sector privado, como la idea de que, si el sector público da apoyo económico a una institución privada, entonces no basta que ésta institución rinda cuentas, sino que se insiste en que la entidad pública debe participar en su gobernanza.

Ha advertido de que la consecuencia es que la gobernanza se convierte en extremadamente conservadora, porque el componente público de la misma es esencialmente averso al riesgo, y ha añadido que otra razón que explica los pasos hacia atrás es que se lleva al límite esta exigencia porque considera que lo ideal es la gestión directa por el sector público.

"En esta visión los conciertos sanitarios y educativos son una anomalía; y no digamos las concesiones de infraestructuras. Si se insiste en esta línea, los efectos serán graves porque el sector público por sí mismo no puede ejercer directamente todas las tareas que ha asumido; o sí puede pero es a coste del dinamismo y la eficiencia", ha dicho.

Mas-Colell ha advertido de que no está proponiendo "un Estado pequeño", y ha afirmado que otra lección de la pandemia es que la capacidad fiscal del Estado debe estar a la altura de los retos de lo que es responsable.

En este sentido, ha constatado que el sector público, si actúa con inteligencia y en colaboración con el privado, puede levantar recursos adicionales para sus objetivos, y ha recordado que "los recursos están disponibles a tipos de interés que están por los suelos".

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.