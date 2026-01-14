Mas ve mejoras en la financiación pero pide un frente "de país" para avanzar hacia el concierto

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este miércoles que el nuevo acuerdo de financiación entre ERC y el Gobierno incorpora mejoras respecto al anterior, aunque cree que no representa un cambio de modelo, por lo que reclamado un frente "de país" para avanzar hacia el concierto económico.

"Ahora se ha llegado al punto al que se ha llegado, pero debe haber una gran convocatoria, una gran conferencia de país, en que todos los poderes reales y toda la sociedad civil organizada, haga entender que lo que reclama el país es el autogobierno entero", ha expresado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Mas ha defendido que Catalunya debe tener la "llave de la caja" y cree que, al no ser necesariamente el acuerdo entre ERC y el Gobierno el punto final de la negociación, ha llamado a introducir mejoras para lograr un cambio de modelo.

"Y el corazón de un cambio de modelo es que, en algún momento más allá de si hay más o menos dinero, la Generalitat debe poder ser autoridad fiscal, en coordinación con la Hacienda española", ha destacado, dejando claro que esto debe ser un planteamiento que llegue de los partidos y la sociedad catalana.

El expresidente no ha aclarado qué votaría él si el acuerdo se llevara ahora a votación en el Congreso porque "se está al final de una negociación entre unos y una negociación que requiere de otros", y ha convenido que lograr el concierto es una operación de gran complejidad.

Así, ha llamado a Catalunya a salir del "punto de letargo" en el que se ha instalado y a recuperar la vitalidad política para lograr avances en el actual margen de la autonomía y autogobierno del que disponen.

COSTE DE VIDA Y ORDINALIDAD

"O somos responsables de nuestras finanzas o siempre seremos unos mandados", ha señalado el expresidente catalán, que también ve necesario que la nueva financiación tenga en cuenta el coste diferencial de la vida y blindar legalmente el principio de ordinalidad para evitar cambios en el futuro.

Tras constatar que se necesitan apoyos para que la nueva financiación salga adelante en el Congreso, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a "mover todas las piezas posibles para que la suma de todos estos imprescindibles hagan posible el acuerdo".

También ha explicado que en 2012 planteó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la Generalitat fuera responsable de la gestión tributaria en Catalunya, y que su respuesta fue que no podía traspasar "lo único que funciona bien en el Estado".

AC E INMIGRACIÓN

Al preguntársele por Aliança Catalana y cómo combatir los discursos contra la inmigración, Mas ha reiterado que ignorar y victimizar a estas formaciones es un "error" porque ya se ha intentado y no ha evitado el crecimiento de estos partidos en Europa.

"Los tenemos que combatir porque muchas de las cosas que dicen o presentan como soluciones no son operativas", ha sostenido el expresidente catalán, que ha puesto como ejemplo la gestión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Además, cree que los discursos de la extrema derecha deben combatirse con nuevos parámetros y aparcando la "pereza" que ha habido a la hora de abordar determinados temas que son incómodos pero que existen en la sociedad.

VIVIENDA

En relación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos, Mas lo ha aplaudido porque considera que "puede ayudar a resolver el problema" y facilitar que salgan pisos al mercado.

"Si al que tiene pisos lo único que haces es amenazarlo y casi convertirlo en un proscrito, éste venderá el piso e invertirá el dinero en otra cosa", ha advertido.

CANDIDATURA

Aunque ha explicado que meses atrás le ofrecieron encabezar una candidatura electoral y que lo rechazó, ha recordado que en 2016 se fue y que "años después, pudiendo volver", no lo hace.

Sin embargo, ha aclarado que esto no tiene por qué ser un no definitivo porque, en caso de que le necesiten más adelante para "enderezar y hacer despegar el país", estará para ayudar.

VIEJA GUARDIA DE CIU

Acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull, del presidente del Parlament, Josep Rull, y de la portavoz de Junts en Madrid, Miriam Nogueras, junto con otros miembros del partido de Carles Puigdemont, al acto también han asistido otros miembros de la vieja guardia de la extinta CiU, como Francesc Homs, Germà Gordó y Joana Ortega, y de los que fueron sus principales asesores, como David Madí.

Otros de los nombres que han querido estar presentes es el exconseller Jaume Giró, el expresidente de la ANC y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, el exdirigente de Unió y ahora representante de Foment, Benet Maimí, y concejales de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona como Jordi Martí y Damià Calvet.