Mascarell (MWCapital) destaca las investigaciones en hospitales como "creadoras de empresas"

Archivo - Las investigaciones en hospitales impactan en el tejido empresarial. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El director de Transferencia Tecnológica de Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Albert Mascarell, destaca en una entrevista concedida a Europa Press el papel creciente que tienen las investigaciones impulsadas desde los hospitales, especialmente en Catalunya, en la creación de 'spin-offs' tecnológicas en España.

Así lo explica en el marco del informe 'El ecosistema de 'spin-offs' 'deep tech' en España 2025', elaborado por MWCapital y que revela que Catalunya y Madrid concentran la mitad de las 'spin-offs' del país, con el 28,2% y el 23,7% del total, respectivamente.

"Históricamente, las universidades y hospitales de Catalunya y Madrid son los que han acumulado más presupuesto y han sido más tractores, lo que explica en parte que sean los territorios más creadores de empresas", ha argumentado Mascarell.

En el caso catalán, el informe sostiene que el emprendimiento se centra en el diagnóstico molecular, biomateriales, bioinformática y plataformas biotecnológicas, en respuesta a "la fortaleza de su ecosistema biomédico, a la densidad de centros de investigación de excelencia, así como la conexión con la industria digital".

"Cada vez más farmacéuticas de gran tamaño compran 'spin-offs' porque les sale más rentable comprar un proyecto que ya ha superado fases clínicas que no empezar desde una patente inicial en un centro de investigación", subraya Mascarell.

UN LARGO RECORRIDO

Sin embargo, el experto en Transferencia Tecnológica hace hincapié en que la creación de empresas a partir de investigaciones científicas "no es un fenómeno inmediato", pues el proceso desde la idea científica hasta su llegada al mercado puede durar entre 5 y 10 años de media.

Pone como ejemplo la 'spin-off' del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Nema Health, que desarrolla inmunoterapias para el tratamiento del cáncer, tanto en el ámbito de la salud humana como de la salud animal, y que consiguió ser constituida en 2024 tras 6 años de investigación.

Añade que, una vez constituidas, las 'spin-offs' necesitan otro periodo de entre 3 y 5 años para recaudar la financiación necesaria, que a menudo depende de ayudas públicas, para ver la luz.

VALL D'HEBRON Y CLÍNIC

El informe de MWCapital resalta el impacto en el ecosistema empresarial que tiene el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que a través del VHIR, impulsó la creación de 15 empresas entre 2001 y 2023.

Tanto Vall d'Hebron como el Hospital Clínic de Barcelona, ambos entre los 20 centros que más 'spin-offs' han creado en España --en cabeza si sólo se tienen en cuenta hospitales--, "han entendido que la ciencia no debe quedarse sólo en el hospital", según Mascarell.

"Tienen acceso a pacientes, quirófanos y biobancos de material, una amalgama de parámetros hace prever que harán realidad muchas más 'spin-offs' en los próximos años", puntualiza.

RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

Mascarell ha puesto en valor la reforma de la ley de la ciencia y la ley de 'startups', aprobadas en 2022, o los sexenios de transferencia, un proceso de evaluación que reconoce y valora la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia la sociedad y la economía.

A su parecer, estos ingredientes que "fomentan una cultura asociada a la transferencia tecnológica en hospitales e institutos de investigación" y generan un entorno que profesionaliza la innovación, por ejemplo, en el campo de la propiedad intelectual.