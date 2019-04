Mauri (Òmnium) pide al Gobierno que ordene a fiscalía y abogacía retirar sus acusaciones

Publicado 06/04/2019 17:16:38 CET

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Òmnium Cultura, Marcel Mauri, ha pedido este sábado al Gobierno que inste a la abogacía del Estado y a la fiscalía a retirar las acusaciones contra el Presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el resto de políticos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, ha informado la asociación en un comunciado este sábado.

Según Mauri, el PSOE tiene que "dejar de ir de la mano de la extrema derecha y, por lo tanto, buscar una solución política que que pase en primer lugar por retirar toda la causa contra los presos políticos", ha dicho en un acto de Òmnium en el distrito de Gracia de Barcelona.

Además, ha afirmado que en el juicio del 1-O "no se juzga solo a los presos políticos, sino que se juzga a toda la ciudadanía de este país que defiende derechos, que no quiere que haya represión y que no quiere que haya esta situación de violación de derechos fundamentales".

En el acto se ha presentado uno de los buses de Òmnium que circulan desde el viernes con el lema 'Ens jutgen a tots' como parte de una campaña de la asociación para "denunciar la vulneración de derechos" que sufren, según Mauri.

Además de en una de las 'Botifarradas Supremas' que organiza la entidad desde el inicio del juicio del 1-O, Mauri ha participado en un debate moderado por la periodista Laura Aznar en el que han intervenido la también periodista Natza Farré y la miembro de la junta directiva del observatorio DESC Iolanda Fresnillo.