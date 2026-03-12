Mèdol y Port Tarragona presentan la exposición 'Llum, Natura Centrum Est', de Marcel·lí Antúnez

La exposición de Marcel·lí Antúnez Roca - PORT DE TARRAGONA

Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona y Port Tarragona han coproducido su primera exposición inmersiva conjunta, 'Llum, Natura Centrum Est', de Marcel·lí Antúnez Roca, que se podrá visitar en el Tinglado 2 del Muelle de Costa del 14 de marzo al 24 de mayo de 2026, informa la infraestructura portuaria este jueves en un comunicado.

La naturaleza es la protagonista de esta muestra, que invita al público y a los colectivos a participar activamente a través de 320 obras --telones, murales, dibujos, esculturas, vestidos de papel, carros, animales y vídeos-- creadas a lo largo de diez años en proyectos colaborativos.

Los elementos expuestos provienen de proyectos públicos y comunitarios, algunos ya parcialmente desaparecidos, y muestran la trayectoria de Antúnez en diálogo con varios grupos.

La muestra incluye también nuevas pinturas realizadas por el alumnado de la Escola d'Art i Disseny de Tarragona sobre la biografía del payés naturista Llum de la Selva (1877-1983), que constituyen la primera biografía gráfica dedicada a uno de los personajes de los pósters campesinos presentes en la exposición.

"A través de pósters campesinos, clamores, carteles salvajes y animales convertidos en bandera, reivindico la naturaleza como espacio central de nuestra vida. Dependemos materialmente, pero también simbólicamente", ha explicado Antúnez.