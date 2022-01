Mena (comuns) acusa al Govern de hacer "dejadez de funciones" con el modelo de financiación

Vuelve a apelar a la "responsabilidad de las fuerzas progresistas" para aprobar la reforma laboral

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha acusado al Govern de hacer "dejadez de funciones" con el modelo de financiación autonómica, y ha pedido que la Generalitat lidere, junto con la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, la defensa de un modelo que beneficie a los catalanes.

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que se ha enterado por la prensa de que el Govern envió el viernes un documento de 10 páginas al Ministerio de Hacienda rechazando su propuesta de financiación, y ha reprochado a la Generalitat que esté "haciendo los deberes a última hora".

Ha asegurado que el grupo de los comuns lleva un mes pidiendo encuentros con el Govern y el resto de fuerzas políticas para abordar este tema, ya que consideran que es un debate "clave" en esta legislatura, y ha defendido que trabajarán para defender los intereses de los catalanes.

"RESPONSABILIDAD" CON LA REFORMA LABORAL

El portavoz de los comuns ha vuelto a apelar a la "responsabilidad de las fuerzas progresistas", y en especial las catalanas, en el Congreso para que voten a favor de la reforma laboral el jueves en el Congreso y ha pedido que escuchen lo que están diciendo los sindicatos mayoritarios.

Mena ha defendido que la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es "un primer paso" para avanzar contra la precariedad y la temporalidad de los trabajadores, unos problemas que donde más afectan es en Catalunya, según él.

Al ser preguntado por qué garantía tendrían las fuerzas que apoyasen la reforma laboral de que es un inicio y que después se podría seguir modificando el marco laboral, Mena ha respondido que la garantía es que su formación ha "cumplido la palabra dada" cuando la han dado, y ha subrayado que se debe cuidar la mayoría de investidura.

Mena también ha reprochado a ERC que no den apoyo a una comisión de investigación sobre los abusos sexuales de la Iglesia a menores en el Parlament, pero sí hayan registrado una propuesta, junto con Unidas Podemos y EH Bildu, para crearla en el Congreso: "No hay ninguna explicación para que en Madrid se pueda investigar y en Catalunya no".

EL ACTA DE JUVILLÀ

Sobre qué debería hacer la presidenta del Parlament, Laura Borràs, con el escaño del diputado 'cupaire' Pau Juvillà, Mena ha defendido que lo ocurrido en este caso es "un escándalo democrático", y ha recordado que la decisión de cumplir o no lo que pide la Junta Electoral Centra (JEC) corresponde a la Mesa del Parlament, de la que los comuns no forman parte.

"Nosotros hemos hecho lo que hacía falta. Votamos que mientras no haya una sentencia firme se debe cumplir con el reglamento del Parlament", ha recordado el portavoz de los comuns, que no ha especificado cómo se pronunciarán en la Mesa ampliada de este martes.

Mena también ha pedido al Govern que explique su proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno, al ser preguntado por si pedirán que la consulta se haga también en Barcelona, y ha pedido más transparencia a la Generalitat: "Aragonès deberá decidir si quiere ser el presidente de los proyectos fracasados o el de los acordados por la mayoría del país".

Sobre la celebración de la mesa de diálogo, Mena ha defendido que lo importante no es poner una fecha sino el orden del día, y considera que este debe "permitir buenos resultados" y concretar acuerdos.

Mena también se ha pronunciado sobre la polémica del jurado del Benidorm Fest, ha reconocido que habría preferido que ganase Rigoberta Bandini, y ha explicado que su grupo en el Congreso ha registrado preguntas en la comisión de RTVE sobre la transparencia de este tema porque han visto "elementos que preocupan".