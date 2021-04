Mena (comuns) insta a Illa a pedirle una reunión a Aragonès: "Las propuestas no caen del cielo"

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha instado al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, a que llame al de ERC, Pere Aragonès, y le pida una reunión: "Las propuestas no caen del cielo, hay que trabajarlas políticamente".

"Nosotros encantados de colaborar en estas reuniones si inician una vía de conversaciones. Es la única alternativa que puede evitar que las políticas de confrontación de Junts lleguen al Govern", ha asegurado Mena este lunes en una rueda de prensa telemática.

Al ser preguntado por si ven viable la apuesta de Illa de formar un Govern de PSC y comuns, Mena ha respondido que si esta es la propuesta de los socialistas "que la trabajen", y ha insistido en que para eso debe interlocutar con otras fuerzas políticas.

Sobre las negociaciones para formar un nuevo Govern, Mena ha criticado que "mientras virus se está acelerando, ERC le ha regalado el freno de mano político a Junts", y ha añadido que les preocupa que se hayan perdido dos meses tras las elecciones y que también se pueda perder una legislatura si acuerdan ERC y Junts.

Ha explicado que comuns y ERC no se han vuelto a reunir y ha insistido en que hay una alternativa sobre la mesa: "Un Govern de izquierdas y que las cuatro fuerzas políticas de izquierdas nos pongamos de acuerdo y busquemos cuál es la mejor fórmula".

Sin embargo, el portavoz morado ve complicada esta alternativa de izquierdas si ERC no consigue "independizarse" de Junts, y ha lamentado que asuntos como la desprivatización de la sanidad privada no formen parte de las negociaciones de Govern, ya que si gobiernan los de Puigdemont no habrá plan de desprivatización, en sus palabras.

TRAS EL ESTADO DE ALARMA

Mena ha recordado que el 9 de mayo se terminará el estado de alarma y ha apuntado que esta es la fecha límite para que ERC y Junts --los dos socios del actual Govern en funciones-- se pongan de acuerdo y el Ejecutivo catalán presente un plan en Catalunya "transparente y público".

"Hasta ahora solo hemos visto bloqueo, caos y miopía política de las dos organizaciones políticas", ha criticado el portavoz morado, que ha deseado que haya coordinación y cogobernanza entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos tras el final del estado de alarma.

Sobre las vacunas, Mena ha afirmado que todas son seguras, ha pedido colaboración a las fuerzas políticas para enviar un mensaje de tranquilidad, y ha dicho que no entienden "algunas declaraciones" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de algunos partidos catalanes.

Ha reclamado la liberación de las patentes a nivel europeo, que haya un intento de cooperación y no de competición entre los estados de la UE y las comunidades autónomas y un plan de desprivatización de la sanidad pública.