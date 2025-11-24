Menor afirma que las mujeres tienen derecho a vivir "libres y seguras" en el ámbito digital

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, en la apertura de la Jornada 'Violències masclistes en l'àmbit digital' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmado que "las mujeres tienen derecho a vivir libres y seguras en el espacio público, en el privado y en el digital".

Así lo ha manifestado este lunes en la apertura de la Jornada 'Violències masclistes en l'àmbit digital' organizada por el Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista y que se celebra en la sede del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), en la que Menor ha estado acompañada por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Esta jornada tiene como objetivo abordar los nuevos retos que plantea la digitalización en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, los niños y adolescentes, un hecho que requiere de una respuesta coordinada desde la justicia, la comunicación y las políticas públicas.

En este sentido, la consellera ha subrayado que la violencia machista "existe y adopta muchas formas": física, psicológica, económica, sexual, vicaria y digital, y que todas merecen la misma respuesta y la misma protección.

Ha añadido que como sociedad debemos reconocer la violencia digital, acompañar a las víctimas y combatirla con determinación y ha afirmado que desde el Govern seguirán trabajando para garantizar una "respuesta integral, accesible y efectiva".

Para ello, se ha comprometido a seguir reforzando los servicios, la prevención y se ha dirigido a quienes ejercen violencia machista en el ámbito digital, a quienes ha dicho que si tienen dudas de lo que están haciendo está bien o mal, está mal hecho, y que si tienen dudas de si es o no violencia machista "que no lo duden: es violencia machista".

Así lo ha expresado, en la misma línea del spot que el Govern ha impulsado con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 'Si parece violencia machista, es violencia machista'.

ACTITUDES "BANALIZADAS"

Menor, que ha recordado a Neus y Sílvia, las dos últimas víctimas de feminicidios en Catalunya, ha subrayado que ciertas actitudes machistas siguen estando "muy aceptadas socialmente, banalizadas, excusadas" y ha pedido menos negacionismo y menos deshumanizacición, en sus palabras textuales.

Sobre los tipos de violencia machista detectados en el entorno virtual, ha enumerado el control digital, la difusión de imágenes sin consentimiento, los discursos de odio hacia mujeres con visibilidad pública y la geolocalización, que afecta sobre todo a mujeres jóvenes.

LA "LACRA" DEL MACHISMO

Por su parte, Espadaler ha trasladado su agradecimiento a todas las personas que "de forma continuada están trabajando en un tema tan sensible como es este" y ha puesto en valor que el Cejfe genera un espacio compartido de reflexión entre miradas muy diversas.

El conseller, que ha agradecido la presencia de representantes de la judicatura, los Mossos d'Esquadra y entidades y asociaciones, ha expresado que aunque se han hecho avances en la lucha contra las violencias machistas, "es una lacra que no acabamos de quitarnos de encima".

Además, ha remarcado que en esta jornada se aborda "un tema presente en nuestrs vidas, que son las violencias en las redes, en el ámbito digital, un mundo en el que estamos abocados muchas horas al día" y que, por eso, afrontar este tema le parece un acierto importante.