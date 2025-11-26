Menor critica el "negacionismo del feminismo" en el acto institucional del 25N en Tarragona

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, durante el acto por el 25N en Tarragona - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha criticado este martes el "negacionismo de la violencia machista, el negacionismo del feminismo y de los derechos de las mujeres", en el acto institucional en Tarragona con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Menor ha advertido de que este negacionismo está "fomentando una ola reaccionaria" que alimenta la violencia machista, informa la conselleria en un comunicado.

El acto se ha celebrado en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y también han participado el presidente del COAC Tarragona, Jordi J.Romera y el director de los Serveis Territorials de Administración Local en el Camp de Tarragona, Josep Rofes.

"Si se perpetúa un determinado mensaje, en el que se dice que las mujeres nos inventamos las denuncias, que las mujeres somos las culpables y que las mujeres somos las que estamos dejando a los hombres sin derechos, lo que se genera es odio hacia las mujeres", ha añadido la consellera.

También ha puesto énfasis en que esta violencia "muchas veces" se manifiesta en el ámbito digital, un ámbito en el que se ha puesto el foco durante el acto, tratando situaciones como el control del móvil, el acoso en redes sociales, la presión a través de mensajes y la suplantación de perfiles.

PONENCIAS Y TESTIMONIOS

Durante la jornada se ha presentado la ponencia 'Violència masclista en l'àmbit digital: Riscos i oportunitats de les noves eines de tecnologia de dades i IA', a cargo de la presidenta de la Associació Dones en Xarxa, Lourdes Muñoz, que ha abordado como la tecnología puede ser una herramienta de transformación sobre igualdad.

También se han presentado testimonios en primera persona, con la proyección de un vídeo de Patrícia Franquesa y una entrevista a Gemma Lienas, que han compartido sus experiencias sobre las violencias digitales, y el acto ha acabado con la lectura de la declaración institucional del 25N, a cargo de la directora territorial de Igualdad y Feminismo en el Camp de Tarragona, Inma Pastor.

Con motivo del 25N el Departament ha organizado diversas actividades alrededor de Catalunya para sensibilizar a la ciudadanía mediante ponencias, talleres, proyecciones audiovisuales y otras actividades.