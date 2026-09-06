Menor reivindica el "símbolo de la recuperación de derechos y libertades" de la Diada de 1976

La consellera de Igualdad del Govern de la Generalitat, Eva Menor, participa en acto de conmemoración de la Diada en el Alt Pirineu i Aran - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad del Govern de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado este domingo el "símbolo de la recuperación de derechos y libertades" que supuso a su juicio la manifestación por la Diada del 11 de septiembre de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), cuando se conmemora medio siglo de la movilización.

"Hoy vivimos mucho mejor que hace 50 años", ha añadido Menor en el acto de conmemoración de la Diada en el Alt Pirineu i Aran que el ejecutivo ha organizado en el Pont de Suert (Lleida), ha informado el Govern en un comunicado.

El acto ha contado con más de 150 asistentes y la participación de la delegada territorial del Govern en la veguería, Sílvia Romero, y la alcaldesa del municipio anfitrión, Iolanda Ferran.

Romero ha afirmado que Catalunya "se ha enriquecido con la diversidad" y la ha calificado de tierra de cruce, mientras que Ferran ha reivindicado la participación plena del Pirineo y del mundo rural.

MOSSÈN ANTON NAVARRO

Se ha representado el espectáculo 'La balada de l'hivern', inspirado en la obra de Mossèn Anton Navarro, que ha servido para "poner en valor la figura de este poeta ribagorzano, celebrar la riqueza y la diversidad de Catalunya y hacer visible la aportación del Pirineo en la construcción del país", ha detallado el ejecutivo.

Antes del acto institucional, la consellera y la delegada han visitado el Ayuntamiento del Pont de Suert (Lleida) y se han reunido con el equipo de gobierno municipal y con el presidente del Consell Comarcal de la Alta Ribagorça (Lleida), Albert Palacín Farré.