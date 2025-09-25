Mercabarna y Agem mostrarán soluciones de transporte más sostenibles en Fruit Attraction

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercabarna y la Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona (Agem) participarán en el encuentro Fruit Attraction para mostrar soluciones de transporte más sostenibles, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto Ifema de Madrid, y ambas entidades ocuparán un estand junto al Puerto de Barcelona.

El objetivo es "reforzar su posicionamiento como hub alimentario del Mediterráneo" y presentar la oferta de frutas y hortalizas presente en Mercabarna.

Entre los proyectos que presentarán están las líneas marítimas 'short sea shipping' (SSS), que combinan transporte marítimo y terrestre, lo que permite reducir emisiones de dióxido de carbono, descongestionar carreteras y tener un menor coste y una mayor seguridad.

Además, el estand acogerá una misión internacional para poner en contacto compradores internacionales con empresas del recinto, que se realiza en colaboración con la Cámara de Barcelona.