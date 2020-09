El Mercat de les Flors abrirá con 'Figure a Sea' una temporada en la que recuperará montajes

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercat de les Flors de Barcelona abrirá temporada el 1 de octubre con el espectáculo 'Figure a Sea', creado por la coreógrafa Deborah Hay, un año en el que recuperará montajes de la anterior suspendidos por el confinamiento.

Hay, artista norteamericana de la generación de los 70 con influencia en posteriores, tendrá dedicada una 'constelación' de la temporada, y la mayor parte de sus obras serán interpretadas por la compañía sueca Cullberg, aunque la propia coreógrafa también subirá a escena en un solo, ha informado la sala en un comunicado.

El Mercat se ha visto obligado a volver a cancelar la 'constelación' dedicada a la brasileña Lia Rodrigues por problemas derivados de la pandemia en su país, pero se mantendrá la obra que propuso, 'Singspiele', a cargo de la coreógrafa francesa Maguy Marín interpretado por David Mambouch, y la brasileña también ofrecerá un 'workshop'.

Además de la 'constelación' a Hay, el Mercat de les Flors tendrá una de Mal Pelo alrededor de la música de Johann Sebastian Bach y otra con Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante.

El Mercat de les Flors recuperará espectáculos de la anterior temporada como 'Andrei Rublev, una panicografia', de la Societat Doctor Alonso; 'And so you see...', de Robin Orlyn; el ciclo Circ d'Ara Mateix; 'Second Landscape', de Marina Mascarell, y 'Kubrick is dead', de La Intrusa.

La temporada también contará con dos creaciones de danza inclusiva, una de Vero Cendoya otra de La Ribot con la compañía Madeira Dançando com a Diferença, y pondrá en marcha los 'Dissabtes Dobles', donde se ofrecerán dos espectáculos de una misma compañía: un solo y un espectáculo de grupo.

El Mercat de les Flors ha señalado que se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias y que abrirá con un aforo reducido, acorde a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y ha recordado que fue uno de los primeros centros en abrir para acoger el Festival Grec de Barcelona.

La temporada 2019-2020 presentó 49 espectáculo durante 137 funciones hasta el mes de marzo, con una ocupación del 79% del aforo, con casi 29.000 espectadores, y la pandemia obligó a suspender 16 espectáculos, con 52 funciones canceladas, y una pérdida de ingresos estimada en más de 80.000 euros.