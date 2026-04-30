La Mesa del Parlament pedirá investigar a Tarradas (Vox) por "señalamiento" a Driouech (ERC)

La Mesa del Parlament durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament pedirá a la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara investigar una intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas en el pleno por "señalamiento" a la diputada de ERC Najat Driouech.

Así lo ha asegurado el presidente del Parlament, Josep Rull, este jueves tras criticar la diputada de ERC Ana Balsera el "señalamiento" que ha hecho Tarradas durante una intervención a la diputada Driouech.

Tarradas ha sido llamado a respetar el código de conducta durante el debate de una moción sobre discursos de odio en el deporte tras defender el cántico 'Musulmán el que no bote' que se produjo durante el partido de fútbol amistoso España-Egipto del pasado 31 de marzo.

"Todo el grupo parlamentario de Vox bota, y tanto que bota. ¿Qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad y de la alegría de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha dicho.

DISCURSO DE ODIO

Balsera ha criticado el discurso de odio y "ataque directo" de Tarradas a Driouech y ha apuntado que no es la primera vez que lleva a cabo ese señalamiento a la diputada republicana.

Rull ha asegurado que la Mesa trasladará a la comisión del Estatuto del Diputado las palabras de Tarradas "para que actúe en consecuencia".

"Todos los diputados de este Parlament son representantes legítimos del pueblo de Catalunya. Nadie puede ser señalado por su singularidad", ha sostenido el presidente de la Cámara.

Rull ha tildado de ofensivas las palabras del diputado de Vox y ha concluido: "Que nunca nadie de ustedes tenga que emigrar de este país, que nunca allá donde vayan hagan los discursos y los traten de una manera tan ignominiosa como ustedes tratan a los que han venido aquí".