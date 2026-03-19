La Mesa del Parlament tramita la retirada del proyecto de Presupuestos del Govern

Reunión de la Mesa del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament se ha reunido este jueves al mediodía, durante el receso del pleno, para tramitar la retirada del proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 del Govern.

Este mismo jueves el Govern ha presentado a la Cámara la retirada tanto de este proyecto de ley como del proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos.

De esta forma, se ha desconvocado la sesión plenaria del viernes, cuando inicialmente se debían debatir las enmiendas a la totalidad al proyecto, tras constatar el Govern la falta de acuerdo con ERC para que retirara la suya.

El Govern y ERC acordaron el miércoles la retirada de las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo a la Cámara, para darse más tiempo para negociarlas y que puedan ser una realidad en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio.

También este jueves, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado un Consell Executiu extraordinario para aprobar un suplemento de crédito a las finanzas de la Generalitat por valor de 5.988 millones de euros, para paliar el efecto sobre las arcas públicas de no contar con unas nuevas cuentas.