El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en el Pirineo y Prepirineo catalán

Mapa del tiempo en el Pirineo y Prepirineo catalán - METEOCAT - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en el Pirineo y Prepirineo de Catalunya, sobre todo en la Cerdanya y el Ripollès (Girona), con posibilidad de granizo, fuertes rachas de viento, reventones y tornados o mangas.

En un mensaje este jueves en 'X', recogido por Europa Press, Protecció Civil señala que habrá "menor probabilidad" en las comarcas del Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l'Estany, y ha pedido prudencia a la ciudadanía

En otro apunte, el teléfono de emergencias 112 ha insistido en que se pueden producir "intensas precipitaciones acompañadas de tiempo violento" en el Pirineo y Prepirineo, y que en caso de emergencia llamen al teléfono 112.