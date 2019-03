Miles de estudiantes llenan el centro de Barcelona contra la violencia machista

Publicado 08/03/2019 12:54:55 CET

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes convocados por el Sindicat d'Estudiants (SE) y Lliures i Combatives han llenado este viernes la plaza Universitat de Barcelona en el inicio de una manifestación contra la violencia machista.

Bajo el lema 'Contra la violència masclista, la justícia patriarcal i franquista i l'opressió capitalista', es una de las manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer.

Con consignas como 'Sense la dona no hi ha revolució', 'Visca la lluita feminista', 'Fora el masclisme dels nostres barris', 'No es no y lo otro es violación' y 'No nos mires, únete' en un ambiente festivo.