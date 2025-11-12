La militancia de Junts per Sabadell (Barcelona) pide salir del gobierno municipal y romper con PSC

El concejal de Junts en Sabadell (Barcelona), Lluís Mata, en la asamblea celebrada el martes - JUNTS PER SABADELL

La militancia de Junts per Sabadell (Barcelona) ha pedido salir del gobierno municipal que encabeza Marta Farrés y romper así con el PSC después de que no fructificaran las negociaciones que mantenían en los últimos 3 meses para redefinir su relación.

En un comunicado del presidente de Junts per Sabadelll, Francesc Baró, han explicado que, en la asamblea del martes, 31 afiliados votaron a favor de salir del gobierno municipal (54,39%) frente a 26 (45,61%) que lo hicieron en contra.

La decisión de la asamblea es vinculante, por lo que debe ser acatada por la ejecutiva local y por el grupo municipal, y con ello los concejales de Junts Lluís Matas, que es teniente de alcaldesa, y Katia Botta deberían abandonar el gobierno municipal y pasar a la oposición.

Sin embargo, Matas y Botta colgaron recientemente un video en redes sociales en el que reivindicaban el trabajo hecho y defendían seguir adelante con el pacto con los socialistas, y por lo tanto no salir del gobierno municipal.

"DEMASIADAS DIFERENCIAS"

Pese a todo, el comunicado del presidente de Junts per Sabadell recoge que han evidenciado que con la alcaldesa y con el PSC mantienen "demasiadas diferencias y que son demasiado relevantes", lo que considera que imposibilita construir el Sabadell que Junts quiere.

Aunque defienden que Junts tiene "vocación de gobierno pero no cualquier precio", destacan que rompen el acuerdo por decisión de los militantes y para dar a Sabadell una perspectiva de futuro más coherente, eficiente, justa, social y catalanista, detallan.

MOTIVOS

Para Junts per Sabadell, el pacto de gobierno firmado con el PSC en octubre de 2023 "no ha sido políticamente útil ni institucionalmente equilibrado" y acusan a los socialistas de no apostar por un plan de vivienda social valiente, asequible y de alquiler ni de querer reforzar la presencial policial.

También lamentan que no hubiera un acuerdo para elaborar un mapa de ruidos nocturnos para reducir puntos conflictivos, tampoco entendimiento para bajar la presión fiscal y para defender el catalán, entre otras cuestiones.