Miquel y Costas eleva a 0,114 euros brutos por acción el dividendo que abonará el 16 de octubre

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía papelera catalana Miquel y Costas ha anunciado que el importe definitivo del primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 será de 0,11394893 euros brutos por acción y que el pago será el 16 de octubre.

Según un comunicado de este miércoles de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la última fecha de contratación con derecho de dividendo será el 13 de octubre.

El dividendo tiene una retención del 19% --salvo participaciones fiscalmente exentas de retención--, por lo que el importe neto por acción será de 0,09229863 euros por título.