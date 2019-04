Miquel Iceta pide a Torra no poner en riesgo el autogobierno y le plantea convocar elecciones

Publicado 03/04/2019 12:52:50 CET

El líder del grupo PSC-Units en el Parlament, Miquel Iceta, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no comprometerse a lo que no está a su alcance ni poner en riesgo el autogobierno" con su proyecto político y le ha reclamado un adelanto electoral.

Lo ha dicho en su intervención durante la comparecencia del presidente para explicar los cambios en el Govern tras la marcha de dos conselleras que concurrirán a las elecciones en listas de JxCat.

"No disponen de una mayoría para gobernar ni tienen un horizonte claro de legislatura. ¿Cuál es el objetivo de la legislatura? ¿Hacer la república? ¿Hacer un nuevo referéndum dando por hecho que el 1-O no era válido? ¿Declarar la independencia? No se comprometan a lo que no está a su alcance ni pongan en riesgo el autogobierno", ha dicho.

Iceta ha enumerado una lista de compromisos con medidas sociales a los que el Govern no ha dado cumplimento: "Su Govern no está a la altura. ¿Están en condiciones de asegurar un gobernó estable y eficaz? ¿Saben adónde van?".

"Creemos que no están a la altura. Me gustaría que donde hubiera incertidumbre pusieran certidumbre", ha añadido el primer secretario de los socialistas catalanes.