Miquel Iceta (PSC) cree que renovar el CGPJ puede contribuir a que la justicia "vaya un poco mejor"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este martes que la nueva distribución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada entre el Gobierno socialista y los populares "puede contribuir a que la justicia vaya un poco mejor".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha destacado que el acuerdo para la renovación del CGPJ "integra diversas sensibilidades y parece que tendrá una coloración más progresista que la anterior" además de eliminar la permanente del órgano dando más poder al propio pleno del Consejo.

Con todo, ha recordado que una cosa es la legitimidad de origen y otra la legitimidad de acción, y ahora "hay que ver cómo actúa" el nuevo Consejo, después de unas últimas acciones que ha calificado de difíciles en relación a su decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas y a la sentencia de la justicia europea en el caso de Arnaldo Otegi desdiciendo a los tribunales españoles.

En respuesta al exministro de Justicia del PP Rafael Catalá, que ha advertido de que el cambio en el consejo "no beneficia a los independentistas", Iceta ha planteado imaginar lo que sucedería si dijera lo contrario y ha vuelto a subrayar el momento que atraviesa la justicia española, que ha tachado de complicado.

Preguntado por que Gobierno y PP hayan llegado a ese acuerdo pese a la distancia entre el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Pablo Casado, el líder del PSC ha respondido que llegar a acuerdos es una "obligación".

RELACIONES EN EL PARLAMENT

El primer secretario del PSC ha explicado que él mantiene relación con los líderes de los partidos independentistas ERC y PDeCAT, pero que no la tiene con los del grupo parlamentario JxCat porque su portavoz, Albert Batet, y su portavoz adjunto, Eduard Pujol, "no lo han considerado", algo que lamenta.

También ha recordado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), no cuenta con el PSC para aprobar los Presupuestos catalanes, y sobre los PGE ha dicho que es muy relevante aprobarlos, pero también no hacerlo.

"La no aprobación puede conllevar consecuencias, pero no necesariamente tiene que ser la convocatoria de elecciones", ha dicho al preguntársele si Sánchez debe convocarlas en caso de no sacar adelante las cuentas públicas.

ELECCIONES MUNICIPALES

Preguntado por si cabe la posibilidad de sustituir al actual candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, por algún ministro catalán, ha descartado "por ahora" ese cambio.

Ha explicado que las encuestas le dan unos resultados mejores que las de las elecciones de 2015, y ha afirmado que es mejor candidato que la alcaldesa Ada Colau, que el exprimer ministro francés Manuel Valls y que el candidato de ERC, Ernest Maragall.

De Valls ha dicho que "ya se le está haciendo larga la campaña, porque él quería comenzarla más tarde, quería otra cosa, como una plataforma ciudadana que recibiera el apoyo de diversos partidos, y Cs quiso marcar a hierro esa candidatura".