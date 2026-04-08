Mishima publica 'Només amics', la adaptación al catalán de 'Back to friends' de Sombr

La banda Mishima - JAVIER TLES

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mishima ha publicado 'Només amics', la adaptación al catalán de 'Back to friends', la canción de Sombr, informa la banda barcelonesa en un comunicado de este miércoles.

Esta canción se suma a las otras versiones en catalán de Mishima a partir de hits mundiales --como 'Roses' ('Flowers' de Miley Cyrus), 'La diablessa' ('La diabla' de Xavi) y HdHFMD ('DtMF' de Bad Bunny).

La banda celebrará la cuarta edición de 'La nit de les roses' en Camós (Girona) el 18 de abril, en Barcelona el 22, el 24 en Bellvís (Lleida) y el 25 en Reus (Tarragona); y estará acompañada por nombres de la literatura catalana como Eva Baltasar, Pol Guasch, Carlota Gurt, Biel Mesquida, Dolors Miquel o Gabriel Ventura.