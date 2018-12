La mitad de causas por violencia de género en Catalunya no llegan a adoptar orden de protección

Publicado 26/11/2018 13:32:41 CET

El Icab critica que es la cifra más baja de España e insta a asesorarse con abogados

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ha criticado que "solo" el 51% de procedimientos judiciales abiertos en Catalunya por violencia de género adoptan una orden de protección, la cifra más baja de toda España, según datos del segundo trimestre de 2018 del Observatorio contra la violencia domestica y de género del Consejo General del Poder Judicial.

En rueda de prensa este lunes con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia de género, la decana del colegio, Maria Eugènia Gay, ha dicho que es necesario identificar a aquellos agresores que puedan ser "potencialmente peligrosos" y operar en este sentido.

Preguntada por si los jueces no creen en la palabra de las denunciantes, ha dicho que no considera que "sea un tema de creerse o no la versión de la mujer", sino que a veces es una medida que los jueces adoptan porque entienden que tomar esta medida coarta otros derechos del presunto agresor, y anteponen estos derechos a los de la víctima.

Por eso, ha instado a "cambiar de paradigma": que se pueda percibir --con una valoración del riesgo-- qué agresor presenta cierto peligro y, en caso de detectarlo, dar estas órdenes de protección, fundamentales para la víctima.

"La víctima tiene que sentirse acompañada y con confianza hacia los profesionales que se encuentra en este camino", ha dicho Gay, y ha recordado el desamparo que sienten las víctimas cuando denuncian.

EL PAPEL DEL ABOGADO

Ha señalado que presentar la primera denuncia es muy importante para adoptar las oportunas medidas de protección y para que después incluso pueda acabar en una condena, y por eso "el papel de la abogacía es fundamental".

El Icab forma a abogados que integran un turno de oficio especializado con más de 1.200 profesionales que atienden a estas víctimas, aunque ha reclamado una coordinación con las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y la judicatura.

UNIFICAR EL CRITERIO

Gay considera que lo coherente sería que en toda España se unificara el criterio para dar órdenes de alejamiento, algo que ahora no se da, y cada comunidad tiene un porcentaje de órdenes muy dispar, y por ejemplo "en Andalucía se registran 12 víctimas mortales respecto a otras comunidades autónomas en las que no ha habido" estas órdenes.

"Este dato, aunque parezca que no es relevante, hay que analizarlo y ser consciente de que en las comunidades donde hay un mayor número de víctimas no se han concedido tantas órdenes de alejamiento como en las que no hay", aunque es el juez el que decide finalmente.

CONDENAS Y SOBRESEIMIENTOS

El porcentaje de sentencias condenatorias sobre el total de procedimientos en que ha habido enjuiciamiento es de un 68,36%, una cifra que para Gay revela que las sentencias condenas son mayoritarias, y ha pedido tener en cuenta que muchas víctimas que interponen la denuncia posteriormente la retiran "cuando se ven desamparadas", algo que hay que prevenir.

Asimismo, el 46,94% de procedimientos judiciales tramitados terminan en sobreseimiento, en gran parte porque las víctimas retiran las denuncias o no quieren volver a declarar, y ante versiones no ratificadas los juzgados se ven obligados a sobreseer el caso.