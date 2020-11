La mitad de 'millennials' catalanes no confía en tener jubilación y un 19% ahorra según BBVA

Un 81% de considera que el sistema de pensiones debe ser reformado

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los 'millennials' catalanes (nacidos entre 1978 y 1999) no confían en recibir una pensión pública al jubilarse y un 19% ya está ahorrando para su jubilación, según la IX Encuesta BBVA de Pensiones, que ha analizado la situación y el pensamiento de esta generación sobre el sistema de pensiones español.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este jueves del Instituto BBVA de las Pensiones con dos expertas del foro de expertos, Elisa Chulia y Mercedes Ayuso, y el director territorial, José Ballester.

La muestra se ha realizado a 434 personas del territorio, entre las edades de 21 y 42 años, y que consideran que será la generación que, en buena medida, va a aguantar el sistema de pensiones para la generación anterior a la suya, los llamados 'babyboomers'.

Así lo ha explicado la experta Elisa Chuliá: "Van a soportar la carga de las pensiones cuando la generación anterior a la suya entre en el sistema de la Seguridad Social, algo que falta muy poco para que pase".

IMPORTANCIA DEL AHORRO

En el estudio se ha constatado que los 'millennials' catalanes tienen conciencia a la hora de ahorrar, puesto que el 39% de los encuestados dedica una parte de sus ingresos a ahorrarlos; por otro lado, de quienes no ahorran para el futuro, el 48% no lo hace porque sus ingresos mensuales no son suficientes para poder hacerlo.

A pesar de que uno de cada cinco ya ha comenzado a ahorrar para su jubilación, hay una parte importante de los encuestados que todavía no ha empezado, pero considera que deberían comenzar ya a aportar una parte para ello (58%) mientras que el 30% no sabe cuándo empezar.

El ahorro ha cobrado más importancia en el confinamiento por la pandemia del Covid-19: un 53% ha conseguido ahorrar, incluso más de lo que lo hacían habitualmente; cuando el confinamiento paró en julio, este dato bajó a un 45%.

Las expertas han achacado este ahorro a "la reducción de gastos por el confinamiento y el cierre de muchos sectores, pero también a la falta en muchos hogares de ingresos mensuales".

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Los 'millenials' catalanes piensan que el sistema de pensiones debe ser reformado: un 81% así lo ha considerado, y de ese porcentaje, un 64% cree que debe hacerse de una "manera profunda".

Estos datos, según ha asegurado las expertas, han demostrado que los 'millennials' tienen profundizado las dificultades del sistema de pensiones español y "que muchos saben que las reformas que se han ido haciendo son debido a la esperanza de vida actual en España, cada vez más alta".

Por ello, el 74% opina que el déficit de la Seguridad Social irá en aumento por la elevada esperanza de vida, lo que amenaza la viabilidad del sistema, promoviendo así que sólo un 51% confía en conseguir una pensión pública cuando llegue a la jubilación.

Ante una posibilidad de recorte de gastos del Gobierno en pensiones, el 41% de los encuestados ha afirmado que se debe introducir un nuevo cálculo para las pensiones de forma que cada pensionista cobre en función de lo cotizado durante su vida laboral, seguido de reducir el importe de las pensiones más altas, con un 31%.

Mercedes Ayuso también ha querido abordar la creencia de que "se cobre menos pensión de lo que se ha cotizado en su vida laboral, algo demostrado en diferentes estudios", y es que dos terceras partes de los encuestados catalanes opinan que esto ocurre, mientras que solo un 10% cree que cobran más de lo cotizado.

Sobre el modelo de pensiones, el 32% piensa que el sistema actual es correcto, pero cada vez son más los que prefiere un sistema en el que una pensión pública básica se complemente con ahorro privado, tanto el promovido por las empresas para sus trabajadores (previsión ocupacional) como lo que cada uno haya sido capaz de acumular individualmente (previsión individual), con un 41%.

JUBILACIÓN PRONTA

La encuesta también ha reflejado que los catalanes quieren jubilarse lo más pronto posible, incluso antes de los 65 años, con un 48% de la muestra; no obstante, un 47% todavía no sabe cuándo dará el paso, mientras que un 4% quiere jubilarse lo más tarde posible.

La edad media en que los catalanes quieren jubilarse ronda los 62,4 años y, pese a ello, un 64% cree que no se jubilará sobre esa edad, un dato que "sorprende debido a la situación actual y por el futuro", como ha explicado Ayuso.