El MNAC acoge una exposición con más de 130 obras que el franquismo depositó en el museo

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge, hasta el 28 de junio, la exposición 'Recuperado del Enemigo. Los depósitos franquistas en el MNAC', que muestra las 135 obras que el Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional franquista (SDPAN) depositó en el museo, informa en un comunicado de este jueves.

Tras la derrota republicana, los depósitos que la Generalitat de Catalunya había establecido en todo el territorio --con el objetivo de proteger las obras de arte amenazadas por las destrucciones-- pasaron a manos de los vencedores, que crearon el SDPAN para gestionarlos y usaron el museo como espacio de "recepción, custodia y gestión" de este patrimonio.

Como resultado de este doble papel de museo y de depósito de arte, ejercido tanto durante como después del conflicto, el MNAC conserva un fondo vinculado a aquellas actuaciones de salvaguarda.

La muestra, comisariada por Gemma Domènech, Eduard Caballé y Eduard Vallès, ha contado con la colaboración de la Fundació Carles Pi i Sunyer, y es la continuación de la exposición 'Museu en perill!'.

UN CONJUNTO "HETEROGÉNEO"

Las obras que se presentan en la exposición son las 135 inscritas como depósitos del SDPAN, un "conjunto heterogéneo que refleja la diversidad de sus procedencias".

La expresión 'Recuperado del enemigo', presente en las etiquetas de los bastidores, simbolizaba la implantación 'manu militari' de un nuevo orden político, también en el terreno artístico y patrimonial.

La muestra se inserta en una "necesaria política de memoria y transparencia" en el terreno patrimonial, y forma parte de un ejercicio de investigación que se desplegará en la futura ampliación del MNAC.