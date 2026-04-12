La moda genera en Catalunya un volumen de negocio de más de 17.500 millones

Archivo - Maniquíes en una tienda de ropa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de empresas de moda y peletería en Catalunya acumulan un volumen de negocio de 17.559 millones de euros, en un sector compuesto por casi 1.000 compañías y que emplea a 73.660 personas, según el estudio 'El sector de la moda i la pell a Catalunya' compartidos por la Generalitat en un comunicado.

Es un informe de Acció (oficina para la competitividad empresarial de la Generalitat) junto a los clústeres Modacc y Leather Cluster Barcelona: se enmarca en la 37 edición de la 080 Barcelona Fashion, que se hará del 14 al 17 de abril en el Port Vell, con desfiles de 26 marcas y diseñadores, entre otros actos.

Por volumen de facturación, el grueso del sector lo forman 365 marcas, que concentran 14.235 millones en ventas (81% de la facturación total del sector) y 60.800 trabajadores (83%), detalla el informe elaborado por Acció (oficina para la competitividad empresarial de la Generalitat) junto a los clústeres Modacc y Leather Cluster Barcelona.

Otras 411 empresas productoras acumulan un volumen de negocio de 2.392 millones y emplean a 9.700 personas; y 177 retailers generan 933 millones y emplean a 3.100 trabajadores.

TAMAÑO Y PELETERÍA

Respecto al tamaño de las empresas del sector, las micro y pequeñas empresas representan el 83% del total de la facturación y el 86% del empleo, mientras que las startups han aumentado un 8% en los últimos cuatro años, hasta las 79 compañías.

Dentro del sector, la peletería concentra 135 empresas con una facturación conjunta de 1.100 millones de euros, y que es un ámbito con "dinámicas propias", aunque estrechamente relacionado con el sector de la moda a través de conexiones en la cadena de valor.

INVERSIÓN

En los últimos cinco años, Catalunya es la quinta región en todo el mundo por inversión extranjera captada, y la tercera dentro de la UE, con un total de 124,6 millones de euros recaudados entre 2021 y 2025, distribuidos en 19 proyectos.

Los principales países inversores son Reino Unido con 47,8 millones de euros, Dinamarca e Italia con 22,4 millones cada uno, Francia con 15,8 y Estados Unidos con 4,8, y las áreas que han concentrado estas inversiones son ventas, márketing o logística y transporte.

TENDENCIAS Y RETOS

Respecto a las tendencias (tanto oportunidades como retos), Acció considera que el sector estará marcado por la desglobalización, el impulso de la producción de proximidad, la inflación, mayores costes logísticos y cadenas de valor fragmentadas o un consumo "hiperracional y orientado al valor" de los productos.

En el ámbito tecnológico, el documento destaca que la IA será "clave" en la aceleración del diseño y automatización de los procesos creativos; la realidad aumentada y virtual está transformando la relación entre marca, producto y cliente, y el Internet de las cosas (IoT) la calidad de los procesos industriales.

ESTRATEGIA DE FUTURO

Para afrontar estos cambios, el estudio ha identificado estrategias de futuro, como acelerar la automatización y digitalización, reforzar el talento industrial y el relevo generacional o impulsar modelos de negocio responsables, circulares y trazables.

También destaca la importancia de posicionar Barcelona como un 'hub' híbrido de la moda, el sector audiovisual y otros ámbitos creativos.