Molins firma una novación de su financiación sindicada sostenible

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Molins ha firmado la tercera novación de su financiación sindicada sostenible, formalizada originalmente en 2019 y novada por primera vez en 2021 y posteriormente en 2023, informa en un comunicado este jueves.

Esta tercera novación continúa calificada como "sustainability linked loan" y extiende el vencimiento en otros 2 años hasta noviembre 2030, manteniendo el importe de 300 millones de euros repartidos entre un préstamo de 75 millones de euros y una línea de crédito de 225 millones de euros.

El Chief Financial Officer de Molins, Jorge Bonnin, ha destacado que con esta ampliación la compañía "amplía el vencimiento de la deuda y logra un perfil más equilibrado para los próximos años, manteniendo los términos y condiciones actuales".

"Además, aprovechamos la expectativa de moderación de los tipos de interés a medio plazo, lo que refuerza nuestra posición financiera", ha agregado.

La novación ha sido suscrita por la totalidad de las entidades financiadoras, que incluye a CaixaBank, que actúa como banco agente y coordinador de la financiación y de sostenibilidad, Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander, HSBC, y Banca Intesa Sanpaolo.

Asimismo, Sustainalytics ha actuado como asesor independiente para validar los objetivos de sostenibilidad y Clifford Chance como asesor legal de las entidades acreditantes.