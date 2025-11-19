Molins y Neinor Homes colaboran para descarbonizar el sector residencial

El director del negocio de Concrete & Aggregate de Molins en España, Ramon Torrescasana, y el director general de operaciones de Neinor Homes, Fernando Hernanz. - MOLINS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Molins, a través de su negocio Concrete&Aggregates, y Neinor Homes han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para fomentar la construcción sostenible mediante el uso de hormigones de baja huella de carbono, informa Molins en un comunicado este miércoles.

La alianza permitirá incorporar los hormigones sostenibles de la gama Susterra de Molins a los nuevos desarrollos de Neinor Homes, con el objetivo de reducir de forma significativa las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la edificación.

El acuerdo se enmarca en la "visión compartida de ambas compañías de promover una construcción más eficiente, innovadora y respetuosa con el medio ambiente".

Esta colaboración ha permitido reducir en un 24% las emisiones de dióxido de carbono en tres promociones residenciales de Neinor en Catalunya, que han sumado 19.000 metros cúbicos de hormigón Susterra.

Esta gama de hormigones se fabrica con materias primas locales y disponen de Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada, lo que garantiza trazabilidad y transparencia sobre su impacto ambiental.