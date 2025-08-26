Monbus gestionará el nuevo servicio shuttle entre la T1 y la T2 del Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Monbus ha resultado adjudicataria del nuevo servicio de transporte interno del Aeropuerto de Barcelona, que incluye la gestión del shuttle entre las terminales T1 y T2 y el transporte desde el parking de trabajadores, durante los próximos cuatro años.

El servicio estará operativo de forma ininterrumpida las 24 horas durante los 365 días del año y este contrato "refuerza el papel de la compañía como operador de referencia en entornos de alta demanda", informa Monbus este martes en un comunicado.

El shuttle T1-T2, operativo desde este lunes, facilita la conexión entre ambas terminales para pasajeros y personal y Monbus coordinará este servicio desde su instalación en la Terminal T2, que cuenta con una superficie de 15.000 metros cuadrados.

La compañía asumirá la operación con una flota de 10 vehículos equipados con varias tecnologías que permitirán "optimizar los tiempos de espera, mejorar la accesibilidad y ofrecer una experiencia de transporte más cómoda y segura".

Entre otras cosas, un sistema permitirá llevar un seguimiento en tiempo real de la flota de autobuses en funcionamiento, lo que ayudará a optimizar las frecuencias y horarios.