Monbus operará buses 100% eléctricos entre terminales de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Monbus operará los servicios de transporte de bus entre terminales en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el de Barcelona con una flota 100% eléctrica y una operación completamente digitalizada, informa la compañía en un comunicado.

Lo hará tras un acuerdo con Aena, con un contrato adjudicado mediante procedimiento abierto que contempla una inversión inicial de 35 millones de euros durante 4 años, ampliables a 5.

En el transcurso de este periodo, Monbus operará 23 autobuses eléctricos específicamente diseñados, que darán servicio tanto a pasajeros como a empleados y "contribuirán de forma directa a la reducción de emisiones y ruido en las instalaciones de Aena".

Asimismo, todos los servicios incluidos dispondrán de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que monitorizará en tiempo real la posición de los vehículos, las frecuencias y los tiempos de paso, una medida orientada a "ajustar la oferta a la demanda de cada momento, mejorar la puntualidad y garantizar estándares de calidad".

"Esta adjudicación nos permite poner toda nuestra experiencia en operación aeroportuaria y en movilidad eléctrica al servicio de los dos principales aeropuertos del país", ha celebrado Monbus.