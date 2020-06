Mónica Naranjo lanza nueva canción y vídeo 'Hoy no! (Never Trust a Stranger)'

GIRONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante de Figueres (Girona) Mónica Naranjo ha lanzado en las plataformas digitales la canción y vídeo de '¡Hoy no! (Never Trust a Stranger)', según un comunicado de Sony Music este jueves.

Es el primer anticipo de su nuevo EP 'Les Quatre Saisons', el segundo volumen de 'Mes Excentricitès', que se publicará exclusivamente en formato vinilo especial y en digital el 26 de junio.

'¡Hoy no!' es una particular revisión de 'Never Trust a Stranger', de Kim Wilde de 1988, y se trata de "una adaptación libre con una producción completamente renovada y una letra empoderadora".