Montalvo (PSC) vería un error "dispersar el voto en opciones minoritarias" o no votar

Montalvo en Roda de Berà - PSC

TARRAGONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSC por Tarragona, Ione Montalvo, ha pedido concentrar el voto en su partido y ha avisado de que "dispersar el voto en opciones minoritarias o 'pasar' de ir a votar sería un error gravísimo".

Para ella, "podría comportar que la noche del 29N Vox y PP sumaran la mayoría para volver a un pasado", informa el PSC este domingo en un comunicado.

En Roda de Berà (Tarragona), ha defendido que los electores "concentren su voto en el PSC, la única opción capaz de garantizar 4 años más de progreso y de hacer que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente".