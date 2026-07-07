Irene Montero (Podemos) ve un "ataque a los derechos sexuales" la ley del concebido no nacido de Feijóo

Advierte de que el movimiento feminista responderá como lo ha hecho en otras ocasiones

BARCELONA/MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social porque es un "ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

En una entrevista de 'SER Catalunya' de este martes recogida por Europa Press, ha lamentado que esta propuesta es un ataque al que el PP ya les tiene acostumbrados: "Le pediría al señor Feijóo que recuerde a Gallardón, al que echó el movimiento feminista de nuestro país precisamente por atacar el derecho al aborto", ha expuesto.

La exministra de Igualdad ha asegurado que si ahora mismo las familias y las mujeres en España no tienen hijos es "porque no hay acceso a la vivienda, porque no hay educación pública de calidad, porque no hay sanidad pública de calidad y porque el precio de la energía y los alimentos está por las nubes".

Así, ha advertido que "cualquier ataque a los derechos de las mujeres va a ser respondido por el movimiento feminista" como, asegura, ya han hecho en otras ocasiones.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que la norma anunciada por Feijóo sobre el cncebido no nacido es "una idea copiada literalmente de la política 'Trumpista'".

"Yo quiero decirles una cosa muy clara y es que no hace falta atacar el derecho al aborto para proteger a las familias de este país y es absolutamente incoherente y lamentable que solo te preocupe el concebido no nacido antes de nacer y que cuando los niños y niñas nacen les abandones como se les abandona en todos los lugares donde gobierna el Partido Popular y particularmente en la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

De la misma manera, ha calificado de "lamentable" que se "ataque" a los derechos de las mujeres "una y otra vez". En este sentido, ha recordado a Feijóo, al igual que Montero, que el movimiento feminista se "cargó" a Gallardón "por intentar atacar los derechos de las mujeres".

Igualmente, Belarra ha reclamado la aprobación "de una vez por todas" la ley de familias, que ha dicho que está "bloqueada" tanto por el PSOE, como por el PP.

"Nosotros pusimos equiparar a los privilegios que tienen las familias numerosas todas los niños y niñas que viven en familias monomarentales desde el primer hijo y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular nos dijeron que no. Así que, que se lo hagan mirar y que saquen un poquito menos de pecho de protección de las familias porque muchas lecciones no pueden dar", ha indicado.

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Preguntada por los 10 años del caso de 'La Manada', la violación múltiple a una mujer durante la noche de Sanfermines de 2016 en Pamplona, Irene Montero ha asegurado que este caso "llevó a condensar y ampliar muchos años de lucha feminista" y que sirvió para cambiar la comprensión de la violencia sexual y poner el consentimiento en el centro de la ley del 'solo sí es sí.

"Incluso la gente más reticente a hablar del consentimiento de los derechos feministas ya en su mente tiene muy claro que solo sí es sí y que cuando no hay consentimiento es agresión", ha destacado, aunque señala que todavía hay un sistema judicial que no cree a muchas víctimas y no las trata de acuerdo a los derechos que se les debe reconocer.

En este sentido, ha dicho que pese a lograr cambios normativos es necesario transformar a la sociedad: "Para sorpresa de nadie, en este país todavía hay leyes que no se cumplen".

Sobre la reacción a la ley del 'solo sí es sí', impulsada mientras era ministra de Igualdad, ha defendido que la ley estaba bien hecha y por ello se desató una reacción judicial, y ha afirmado que no se le cuestionó solo a ella sino a todo el movimiento feminista.

"El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decir que el feminismo molestaba a sus amigos de 40 y 50 años. Es decir, ojalá hubiese sido solo la derecha", ha apuntado.

INCENDIOS

Por otro lado, Montero también ha enviado un mensaje de solidaridad para todas las personas afectadas por los incendios en Catalunya y ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias que "seguramente les espere un verano complicado".

"Creo que hay que reconocerles y reconocer que cuando pagamos impuestos sirve para eso, para que luego en los momentos difíciles estemos protegidas y hay que agradecer a la gente que se juega la vida por todas", ha dicho.