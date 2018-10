Montoro dice que no se celebrará y que el Gobierno no tendrá que ofrecer nada a cambio

Publicado 26/12/2013 15:52:29 CET

Asegura que el IRPF bajará primero para las rentas más bajas

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este jueves que la consulta catalana no se celebrará y que el Gobierno no tendrá que ofrecer nada a cambio para que no se convoque.

También ha señalado que "ni las grandes empresas ni las internacionalizadas están en clave independentista, salvo alguna excepción", en una entrevista en 'Expansión' recogida por Europa Press.

Además, Montoro ha asegurado que el IRPF bajará de forma progresiva y lo hará primero para las rentas más bajas del país, mientras que otras tendrán que esperar a la salida de la crisis para que se les retenga menos en renta.

"Hay nóminas muy abultadas a las que no les pasa nada si hasta la salida de la crisis no tienen una bajada mayor de impuestos. Hay que hacer una distribución equitativa de la aportación de las rentas", señala el ministro en una entrevista en el diario 'Expansión'.

Sobre el Impuesto de Sociedades, Montoro garantiza que el Gobierno bajará el tipo del tributo, pero sólo cuando el tipo efectivo esté "donde tiene que estar", ya que en 2011 los grandes contribuyentes no pagaban ni el 4%, lo que supone el "absurdo tributario".

En cambio, rechaza volver a subir el IVA y eliminar la deducción por vivienda de forma retroactiva, puesto que se trata de un beneficio fiscal que irá desapareciendo poco a poco. Por otro lado, resalta la necesidad de favorecer fiscalmente el ahorro a medio y largo plazo de los agentes económicos.

En cualquier caso, explica que la reforma fiscal no se hará de golpe, sino que entrará en vigor de forma gradual en 2015, 2016 y 2017, y buscará corregir las insuficiencias del sistema tributario e incentivar la inversión.

En cuanto a la salida de la crisis, el ministro se muestra convencido de que el PIB puede crecer más del 1% el año que viene y de que se creará empleo en primavera, al tiempo que garantiza que las administraciones públicas cumplirán el objetivo que exige Bruselas este año.

Sobre la situación de la Agencia Tributaria, Montoro niega que el organismo haga "trajes fiscales" a determinados contribuyentes y considera "una tontería" hablar de injerencias políticas en el caso de Cémex, al tiempo que justifica los últimos ceses del organismo por la llegada de un nuevo director a la Agencia.

Preguntado por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, considera "intolerable" que un político cobre en negro, pero admite que se está investigando a 7 u 8 personas en el marco del procedimiento judicial iniciado.

COMUNIDAD DE MADRID

Sobre las acusaciones de la Comunidad de Madrid de que el Gobierno está haciendo una reforma de la financiación autonómica por la puerta de atrás con cambios en Patrimonio y en algunas tasas, Montoro considera que el presidente de la Comunidad está "equivocado" y está pensando que el Ministerio de Hacienda es "la ventanilla" para que se convierta en candidato.

"Y no es así", sostiene el ministro, tras asegurar que la Comunidad se equivoca al asegurar que son más solidarios que nadie porque "no hay solidaridad en el pago de impuestos". "Cada uno paga en función de su capacidad económica", indica.