Montse Pascual, nueva directora del Parc Natural del Cap de Creus (Girona)

Montse Pascual, nueva directora del Parc Natural del Cap de Creus, acompañada del que ha sido director hasta ahora, Ponç Feliu - TERRITORI

GIRONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Montse Pascual ha sido nombrada nueva directora del Parc Natural del Cap de Creus (Girona), relevando a Ponç Feliu, que ha estado 6 años en el cargo, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Pascual trabaja desde 2019 como técnica superior en el mismo parque, donde ha desarrollado funciones relacionadas con el despliegue del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Cap de Creus, el despliegue de instrumentos de gestión de la Xarxa Natura 2000, la implementación de la Carta Europea de Turismo Sostenible o el uso público y la educación ambiental.

Feliu, por su parte, a partir de ahora ejercerá en exclusiva como director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ya que hasta este marzo simultaneaba las dos direcciones.