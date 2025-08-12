Montserrat hace una valoración "prudente" del primer año de legislatura y ve camino por recorrer

Archivo - La consellera de Investigación y Universidades, Nùria Montserrat, durante un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha hecho una valoración "prudente" del primer año de legislatura del Govern catalán y considera que aún tiene camino por recorrer en su departamento.

"Hacemos un balance como Govern comedido, un balance prudente", ha afirmado la consellera en una entrevista este martes en 3Cat recogida por Europa Press, al ser preguntada por el primer año de legislatura, y ha añadido que no le gusta ser autocomplaciente.

El Govern quiere que Catalunya se convierta en una de las 50 regiones más innovadoras de Europa de cara al 2030 y también recuperar "el espacio de la universidad pública como motor de cohesión social" y de ascensor social, ha detallado la consellera.

Para ello, Montserrat ha destacado que en el curso de 2025-2026 el precio del crédito universitario será "el más asequible de la historia", al igual que el de los másters.

"Son pequeñas medidas que nos apuntan hacia este horizonte de convertirnos en más innovadores, de convertirnos en más potentes, pero también no dejando a nadie atrás, de hacer que la investigación y el conocimiento sean accesibles a todo el mundo", ha subrayado.