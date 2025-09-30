Montserrat Junyent, nueva presidenta de Coapi de Barcelona

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (Coapi) de Barcelona ha elegido a Montserrat Junyent como nueva presidenta, la primera mujer en ocupar el cargo, informa en un comunicado este martes.

Junyent, que también preside la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) ha liderado una candidatura unitaria a dirigir la entidad y estará al frente del colegio durante los próximos cuatro años.

En este sentido, ha subrayado la "oportunidad que supone la coordinación" entre ambas entidades para fomentar la transparencia, evitar duplicidades y generar sinergias en beneficio del sector.

La nueva presidenta ha asegurado que es "un orgullo inmenso ser la primera mujer que accede a la presidencia del Coapi de Barcelona" y ha mostrado su voluntad de no ser una excepción y que sea el inicio del camino a una mayor presencia femenina en el liderazgo del sector inmobiliario.

Junyent es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector inmobiliario.