Montserrat pide tranquilidad ante las PAU y afirma que no coinciden con el programa de León XIV

Archivo - La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha pedido tranquilidad a los estudiantes antes del inicio de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) la próxima semana en Catalunya, coincidiendo con la visita del papa León XIV, aunque la consellera ha dicho que no supondrá un problema para la movilidad de los estudiantes porque las actividades del pontífice no coinciden con los horarios de las pruebas.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha dicho que la visita del Papa está "muy planificada" y ha puesto como ejemplo la visita de León XIV a la Sagrada Familia de Barcelona planificada a las 13.30 horas, mientras que, sostiene, los estudiantes ya estarán en las aulas entre las 8.30 y las 9 de la mañana.

Preguntada por los efectos que puede tener en las pruebas la convocatoria de huelga docente ha dicho que están previstas medidas de refuerzo si son necesarias para garantizar que los exámenes se lleven a cabo con normalidad.

Por otra parte, ha explicado que se ha pedido a los estudiantes llegar con antelación a los centros donde se realizan las pruebas, pero ha recordado que hay "flexibilidad" para ampliar horarios de examen si es necesario, algo que, ha expuesto, es un procedimiento habitual en casos justificados.

"Comprendemos absolutamente la preocupación y estamos totalmente trabajando, como no puede ser de otra manera, adaptándonos a la situación", ha asegurado dirigiéndose a los estudiantes.