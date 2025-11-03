Moreno (CUP) afirma que Mazón mantiene el acta de diputado por "miedo" a que se haga justicia

Archivo - La portavoz de la CUP, Su Moreno, en declaraciones. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha asegurado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha dimitido este lunes, mantendrá su acta de diputado por "el miedo que tiene a que se haga justicia".

En un comunicado este lunes, la portavoz 'cupaire' ha asegurado que la dimisión de Mazón es fruto de la constancia y firmeza del pueblo valenciano, pero ha sostenido que esto solo debe ser el primer paso: "Hay que exigir la asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros implicados del gobierno del PP y la reparación urgente de las víctimas de la dana".

Moreno ha deseado que la justicia "actúe de forma ejemplar persiguiendo la inacción del presidente Mazón", y ha reclamado que se juzgue su negligencia, textualmente.