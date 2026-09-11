Moreno (CUP) reivindica que "el independentismo es antifascista" frente a AC

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha reivindicado que "el independentismo es antifascista, tal y como demostraron" el jueves los manifestantes convocados por varios colectivos para protestar contra la presencia de AC en el Fossar de les Moreres de Barcelona.

En declaraciones este viernes tras el tradicional homenaje de la CUP por la Diada a Gustau Muñoz (militante independentista asesinado por la policía en 1978), ha criticado la actuación de los Mossos d'Esquadra en el Fossar: "Al Govern de Salvador Illa ayer solo le faltó poner una alfombra roja a Aliança Catalana" para que se manifestaran con normalidad, y ha condenado que el fotoperiodista Jordi Borràs sufrió una agresión el jueves en el Fossar de les Moreres.

Ha añadido que la defensa de la independencia es esencial para el futuro de Catalunya: "Sin independencia no tenemos futuro como pueblo, no tenemos futuro como nación, no tenemos futuro para nuestra lengua y tampoco tenemos futuro para la clase trabajadora".