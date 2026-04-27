Moret (PSC) acusa a Junts de priorizar "intereses partidistas" con su 'no' al Consorci d'Inversions

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo- EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha acusado este lunes a Junts de priorizar sus "intereses partidistas" con su 'no' a la tramitación del Consorci d'Inversions en el Congreso.

"No estar al lado de propuestas como esta es perjudicar los intereses de los catalanes. No entendemos que un partido catalán no esté a favor de una propuesta que beneficia a Catalunya", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido.

Así, ha apelado "a la responsabilidad política de Junts" para que permitan la tramitación de la iniciativa, y ha señalado que durante esta tramitación pueden enmendar el texto si creen que lo pueden mejorar.

"La iniciativa que ERC ha llevado al Congreso de los Diputados en forma de proposición de ley nos parece muy acertada y la compartimos. Es por eso que no entendemos cuál es la posición que defiende Junts", ha agregado.

Moret ha asegurado que es ERC quien está negociando para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que la iniciativa salga adelante y ha afirmado que "las buenas propuestas siempre acaban prosperando de una manera o de otra".

Preguntada por las negociaciones de Presupuestos de la Generalitat y si el hecho de que el Consorci d'Inversions no salga adelante las puede perjudicar, ha afirmado: "Si esto no prospera no será porque haya un desacuerdo en este sentido, si esto no prospera es porque Junts no lo permitirá".

SÁNCHEZ LLIBRE

Por otra parte, la dirigente socialista se ha referido a las palabras del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre este lunes en una entrevista de 'La2Cat', y ha asegurado que les "han sorprendido" sus declaraciones.

"La mayoría de la patronal catalana y los agentes sociales y económicos del país están a favor del Consorci d'Inversions, porque creen, como nosotros, que es un buen instrumento", ha asegurado Moret.

También ha dicho no entender sus palabras sobre el Gobierno central, unas "declaraciones que contradicen una realidad objetiva, que en los últimos ocho años tanto España como Catalunya han tenido tasas de crecimiento económico absolutamente trascendentes de la mano de un Gobierno progresista".

"Le pediríamos al señor Sánchez Llibre que deje de hacer de diputado número 8 de Junts, porque lo que esperamos del presidente de Foment es que defienda los intereses de la patronal catalana", ha zanjado.

PLAN PILOTO DE MOSSOS

Preguntada por el plan piloto del Govern para desplegar agentes de Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos, Moret ha defendido que se trata de una iniciativa experimental con "una intención positiva, que es reforzar la convivencia".

"Más allá de eso, creo que el Govern ha dado las explicaciones necesarias, es el Govern quien las tiene que dar".

CONCEJALES DEL PSC EN RIPOLL

Finalmente, respecto a los puestos de concejales que dejarán vacantes Enric Pérez y Anna Belén Avilés en Ripoll (Girona) tras su cese después de facilitar con su abstención los presupuestos de la alcaldesa del municipio y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, Moret ha insistido en que la Federación del PSC de Girona sigue trabajando en su sustitución.

Ha explicado que en este pleno del Ayuntamiento de Ripoll se formalizará la renuncia de los dos concejales y que, en la próxima sesión plenaria, tomarán posesión de su cargo las personas que asumirán la responsabilidad del grupo municipal socialista.