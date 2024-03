Moret (PSC) afirma que no serán "sectarios" ni vetarán a nadie en posibles pactos tras el 12M

Ve "electoralista" la propuesta de financiación del Govern y le acusa de no ejecutar el presupuesto

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que no serán "sectarios" ni vetarán a nadie que tenga una cierta sintonía ideológica con el PSC en los posibles pactos tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

En una entrevista de Europa Press, Moret ha señalado que desde el PSC están siempre "abiertos al diálogo con todo el mundo" como en otras instituciones como la Diputación de Barcelona, que preside la propia Moret y que gobierna el PSC junto a ERC, Comuns JxIgualada e ImpulsemPenedès.

En este sentido, ha señalado que en este momento no se puede hablar de pactos porque lo que esperan los socialistas es obtener una amplia mayoría en el Parlament: "Trabajaremos, insisto, para obtener el mejor resultado posible y la más amplia mayoría posible. Después, en esta línea, nosotros no vetamos, nosotros no somos sectarios, nosotros nos centramos en los diálogos, en los acuerdos, y lo hemos demostrado con los gobiernos que hemos ido constituyendo".

NO "CONFRONTAR" DURANTE LA CAMPAÑA

Moret ha señalado que una de las líneas impulsadas por el líder del PSC, Salvador Illa, es precisamente el diálogo, la negociación, el acuerdo y el pacto, y ha sostenido que quieren ejercer una campaña electoral positiva, "no destructiva ni confrontar a nadie".

Ha expresado que el partido salió de su 15 Congreso, celebrado los días 15, 16 y 17 de marzo, "con un proyecto fuerte, con un PSC cohesionado, preparado para gobernar, que tiene claro cuál es la hoja de ruta" y ha defendido el liderazgo absoluto que, a su juicio, tiene Salvador Illa.

"Lo que necesita en estos momentos el país es un Govern fuerte, que sea ambicioso y que tome decisiones para afrontar los problemas y los retos que tiene Catalunya. Y creemos que se tiene que hacer con este marco, el de unir y servir", ha expresado.

FINANCIACIÓN: "EL PROBLEMA" ES LA EJECUCIÓN

Por otra parte, preguntada por la propuesta de modelo de financiación singular del Govern según la cual la Generalitat recaudaría el 100% de los impuestos, Moret cree que tiene "una intención puramente electoral" y ha señalado que para el PSC, hablar de financiación justa es hablar de financiación equitativa.

"Durante estos 10 años ha habido una inversión muy importante y unas aportaciones muy importantes, sobre todo en la última etapa del Gobierno de España, para Catalunya. El problema ha sido la ejecución (del Govern)", y ha apuntado que la ejecución de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 deja mucho que desear.

Así, ha afirmado que la financiación debe ser justa, equitativa y tener un objetivo, dejar claro para qué es la financiación, según ella: "Queremos una mejor financiación. Pero sino, se convierte simplemente en una propuesta puramente electoral, sin contenido".

También ha afeado que el Govern de la Generalitat no haya estado presente en los espacios de debate con el resto de autonomías para explicar su modelo, y ha lamentado que Catalunya ha tenido "el síndrome de la silla vacía".

Finalmente, ha criticado que las "lecturas confrontativas con España" en relación al déficit fiscal responden, a su juicio, a un componente ideológico y de un modelo que el PSC no comparte, y ha reiterado en la importancia de poner sobre la mesa propuestas constructivas que huyan del victimismo, en sus palabras.