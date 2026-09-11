Moret (PSC) apela al 'espíritu de Sant Boi' para "hacer avanzar" a Catalunya

El ministro Jordi Herey y el expresidente José Montilla en la ofrenda - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha apelado al 'espíritu' de la Diada de Sant Boi (Barcelona) de 1976 para "hacer avanzar" a Catalunya y construir un futuro mejor.

Tras la tradicional ofrenda al monumento Rafael Casanova por la Diada, la también presidenta de la Diputación de Barcelona ha afirmado que el 50 aniversario de la primera Diada autorizada "fue una acción unitaria y consciente en la que juntos se consiguieron derechos y libertades".

Además ha dicho que, tras este 11 de septiembre, comienza un curso político de estabilidad institucional en el que se puede "conquistar un nuevo modelo de financiación más equitativo y justo", además de la aplicación efectiva de la ley de amnistía para reforzar la convivencia en Catalunya.