Moret (PSC) llama a reivindicar el espíritu Companys ante la "ofensiva" de la ultraderecha

Ofrenda del PSC en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha considerado este miércoles que es más importante que nunca reivindicar el espíritu del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, ante "la ofensiva explícita de las fuerzas de ultraderecha".

"Una vez más la memoria de Companys se convierte en un referente y símbolo de nuestro compromiso con el diálogo, la negociación, la convivencia y la democracia", ha manifestado tras la ofrenda en la tumba de Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento.

También ha explicado que han inaugurado un monolito con el que quieren honrar "la memoria de los socialistas que fueron asesinados aquí en manos de la represión franquista por defender la democracia, los valores democráticos y los derechos y libertades del país".