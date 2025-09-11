Moret (PSC) sitúa "muy especialmente" el catalán como pilar de la identidad de Catalunya

La delegación del PSC encabezada por su viceprimera secretaria y portavoz, Lluïsa Moret, en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha situado este jueves por la Diada el catalán como un pilar de la identidad de Catalunya: "Una Diada Nacional que queremos identificar con la defensa de aquellos pilares que identifican y singularizan nuestra identidad como país, como la cultura y, hoy muy especialmente, la lengua catalana", ha dicho.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda del Govern al monumento de Rafael Casanova por la Diada, en que ha defendido una jornada "de todos y para todos" y de reencuentro entre instituciones, organizaciones políticas y entre la sociedad, y ha destacado el rumbo de la Generalitat tras el primer año de gobierno de Salvador Illa.

Finalmente, ha reclamado que Catalunya escape del "discurso de la confrontación y del odio" que dividen y empequeñecen, ha afirmado, y ha pedido apostar por el impulso de la prosperidad, del dinamismo económico y la redistribución de la riqueza.